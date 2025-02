Agi.it - "Ho perso il mio amore, il mio maestro, il mio migliore amico". Il messaggio della moglie Valentina al collega Fabio Postiglione

AGI - "Non sono capace di dire e scrivere qualcosa di diverso da quello che hanno fatto in questi giorni di dolore profondo amici e colleghi bravissimi. Quello che ho letto e sentito è tutto vero. Talento smisurato, un po' retrò. Avevi la caratura e la tecnica dei più anziani, i più esperti, nonostante fossi così giovane". Inizia così unpostato sui social, daTrifiletti,deldel CorriereSera,, a lungo anche collaboratore dell'Agi, scomparso martedì 28 gennaio in un incidente stradale, all'età di 44 anni. "Simpatico, travolgente, un aggregatore. Con te potevamo sedere a tavola conne così diverse per carattere e portafogli. Qualsiasi cosa tu raccontassi, specie su Napoli, sul Napoli, le trasferte con gli ultras, sul tuo lavoro di cronista di nera, sulla camorra, la geografia delle cosche, le faide, le corse al giornale che era la tua casa, i colleghi la tua famiglia.