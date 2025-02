Anteprima24.it - Hickey è un fattore, l’Avellino Basket cade ad Udine

Tempo di lettura: 2 minuti“Penso ci siano tanti meriti dihanno usato bene il lato debole, grande circolazione di palla ed il talento dei giocatori è evidente.è stato strepitoso, quando metteva le marce alte è diventato un problema. Andiamo via con delle certezze, vediamo il bicchiere mezzo pieno, perché abbiamo giocato una buona gara provandoci contro un avversario molto forte”. E’ questa l’analisi del coach del, Alessandro Crotti dopo la sconfitta arrivata al PalaCarnera, che ha visto prevalere l’APUcon il punteggio di 100-91. Una vittoria che frena Avellino e lanciaal primo posto. Una partita divertente nella quale i padroni di casa hano provato ad aggredire Avellino, in particolare Mussini con la difesa degli esterni ai quali si aggiungevano dei blitz di raddoppio, per togliere il pallone dalle mani del giocatore avellinese.