Hezbollah | 23 febbraio esequie Nasrallah

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.20 Glilibanesi hanno annunciato che il 23terranno un funerale per il loro ex leader Hassan, assassinato alla fine di settembre in un bombardamento israeliano nella periferia meridionale di Beirut. In un discorso televisivo, Naim Qassem, successore di Hassanalla guida del movimento filo-iraniano, ha promesso "un funerale grandioso e popolare, degno della grande personalità", riconoscendo che l'evento è stato rinviato per le "condizioni di sicurezza" e la guerra tra Israele e