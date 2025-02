Juventusnews24.com - Hancko Juventus, non finisce qui. La rivelazione: «Impossibile prenderlo a gennaio, i bianconeri hanno questo piano adesso». I dettagli

di RedazioneNews24, non è finita qui per il difensore slovacco.sul giocatore che piace ai: le ultime novitàCome scrive il Corriere dello Sport, il grande obiettivo del calciomercatoper rinforzare la difesa era David. Lo slovacco piaceva (e piace tutt’ora) per la sua grande duttilità, che lo rende utilizzabile in più ruoli.Era però praticamentestrapparlo al Feyenoord a, viste le alte richieste degli olandesi per lasciarlo partire a stagione in corso. Ma nonqui perchè, secondo il quotidiano, si tornerà a parlare di lui in estate, magari prima del Mondiale per Club.Leggi sunews24.com