Ilveggente.it - Hamilton già non ne può più: i tifosi Ferrari restano di sasso

Leggi su Ilveggente.it

già non ne può più. E idellainsieme a lui. Ecco le parole del pilota inglese pronto a tornare in pista con la RossaL’attesa è infinita. Ma ormai è agli sgoccioli se pensiamo ovviamente a quello che è successo lo scorso anno. Sì, sono passati dodici mesi da quando laha annunciato chesarà il pilota del 2025. E l’inglese ha dovuto correre un Mondiale con la Mercedes praticamente fremendo per prendersi il suo sterzo a Maranello.già non ne può più: idi(Lapresse) – Ilveggente.itUn paio di settimane fa, le prime immagini del sette volte campione del mondo hanno fatto il giro dei social e del pianeta. Un record subito infranto: quella diè stata la foto che ha ricevuto più like riguardante il mondo della Formula Uno.