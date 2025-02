Agi.it - Ha contratto il colera in Nigeria il paziente ricoverato a Brescia

AGI - Hail, ma non è un caso "autoctono", ilattualmentenell'istituto ospedaliero Fondazione Poliambulanza di. Prima di giungere in Italia il 29 gennaio, infatti, l'uomo aveva preso la malattia intanto è vero che lo stesso giorno, verso sera, aveva manifestato alcuni sintomi gastrointestinali. A comunicare la notizia è stata la Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia, alla quale l'Istituto Superiore di Sanità, una volta effettuate le analisi di approfondimento, ha reso noto che gli esami hanno confermato la positività al Vibrio Cholerae sierogruppo O1 (sierotipo Ogawa), produttore dell'enterotossina, la proteina tossica che può causare diarrea, vomito e dolori addominali. Al momento ilsi trovain terapia intensiva in prognosi riservata ma è vigile ed è quindi in corso l'approfondimento dell'indagine epidemiologica da parte di ATS