Guide specializzate nei geositi liguri | Esperienze turistiche sostenibili

Sta per partire il primo corso formativo perambientali dedicato aidellaa, promosso dalla Regionea in collaborazione con il Dipartimento di scienze della terra, dell’ambiente e della vita (Distav) dell’Università di Genova e il Sistema regionale delle aree protette. Qual è l’obiettivo? "Valorizzare il nostro patrimonio geologico – dice il vicepresidente Alessandro Piana – significa innanzitutto proteggere un tesoro naturale unico, ma c’è di più". Vale a dire? "Lo scopo è creare anche nuove opportunità per il turismo sostenibile e per l’economia dell’entroterra. Con questo corso formativo offriamo alleambientali strumenti concreti per approfondire la conoscenza deie promuoveresempre più qualificate e rispettose dell’ambiente".