Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: La Vita Accanto, Domenica 2 Febbraio 2025

sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301, "La", un intenso dramma diretto da Marco Tullio Giordana con Sonia Bergamasco e Paolo Pierobon. La nascita della piccola Rebecca, segnata da una vistosa macchia rossa sul viso, sconvolge l’equilibrio di una ricca famiglia borghese. I genitori, incapaci di accettare la diversità della figlia, affrontano un difficile percorso emotivo che li porterà a mettere in discussione le proprie certezze e a confrontarsi con i pregiudizi della società. Un racconto profondo sulla bellezza imperfetta e sull’amore incondizionato.