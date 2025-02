Lettera43.it - Guerra in Ucraina, Zelensky: «Molto pericoloso escluderci dalle trattative per la pace»

In un’intervista concessa ad Associated Press, Volodymyrha affermato che escludere l’dai colloqui tra Stati Uniti e Russia per la fine dellainiziata il 24 febbraio 2022 sarebbe «», chiedendo poi ulteriori discussioni tra Kyiv e Washington per sviluppare un piano per un cessate il fuoco.: «L’può offrire un esercito di 800 mila uomini alla Nato»Volodymyr(Getty Images).Nel corso dell’intervista,ha detto che l’adesione dell’alla Nato, anziché essere esclusa dal tavolo come vorrebbe Vladimir Putin, dovrebbe essere proprio al centro dei futuri negoziati di. Questo perché darebbe una «vittoria geopolitica» a Donald Trump sullo zar e costituirebbe anche un vantaggio nel caso il nuovo presidente Usa «decidesse di richiamare le truppe americane dall’estero», in quanto Kyiv potrebbe offrire all’Alleanza atlantica «un esercito di 800 mila uomini».