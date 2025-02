Sport.quotidiano.net - Gud e Beltran accanto a Kean. Fiorentina con la formula qualità. E con la Champions nel mirino

Firenze, 2 febbraio 2025 – Guai fidarsi e soprattutto sottovalutare il Genoa. Guai lasciarsi trascinare e coinvolgere dal lampeggìo del mercato che in queste ore può perfezionare al rialzo la(e le ambizioni) della. Così la domenica viola vivrà tutta su un doppio campo, un doppio binario fra affari in corso e – appunto – risultato da centrare contro il Genoa per dare un seguito al colpaccio a casa Lazio di sette giorni fa, rimettere in moto la prospettiva della zonae vivere con qualche apprensione in meno l’uno-due contro l’Inter che andrà in scena fra giovedì e lunedì prossimi. Già, il Genoa. Squadra tosta, molto diversa (da quando è guidata da Vieira) rispetto a quella fragile affrontata all’andata, ma detto questo, Palladino (in tribuna per scontare il turno di squalifica) non si concede alibi e vuole vincere.