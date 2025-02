Rong>Guang

Quotidiano.net - Guang Rong incagliata a Marina di Massa: nessun inquinamento rilevato, proseguono le ispezioni

Leggi su Quotidiano.net

Sono proseguite anche oggi le operazioni di messa in sicurezza intorno allaRong>al pontile didi. Dalla Capitaneria di Porto didi Carrara arriva la conferma che sono state fatte nelle ultime ore alcunesubacquee per verificare lo stato della chiglia e la presenza di eventuali inquinanti dispersi in mare. La conferma è che al momento continuano a non risultare tracce di. Le panne assorbenti, di cui ieri è terminato il posizionamento intorno alla nave, a distanza di 24 ore risultano pulite e dunque prive di assorbimento di inquinanti. E' stata inoltre ulteriormente perfezionata la sistemazione in acqua delle stesse panne. Nei prossimi giorni proseguiranno le procedure di verifica della nave, specie sul lato poppiero che è quello andato a sbattere contro la rotonda del pontile facendola crollare.