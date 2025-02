Thesocialpost.it - Grecia, diramata allerta terremoto a Santorini: scosse fino a magnitudo 4.3

Le autorità greche hanno diramato un’sismica per l’isola di, dove da venerdì sono state registrate diversedi, con unamassima di 4.3. L’annuncio è stato dato dal ministero della Protezione civile ellenico, che ha predisposto misure precauzionali per la popolazione.Leggi anche:a Castelgrande,2.3Scuole chiuse e limitazioni nei portiLe autorità hanno raccomandato la chiusura delle scuole per la giornata di lunedì, invitando inoltre a evitare l’uso di due porti minori dell’isola. È stato anche suggerito di rinviare le riunioni in spazi chiusi, per ridurre i rischi in caso di ulteriori.La situazione resta sotto stretta osservazione, mentre i sismologi continuano a monitorare l’evoluzione dell’attività sismica nell’area.