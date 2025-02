Lanazione.it - Grazie mille, ragazzi!. Oltre 200 tifosi abbracciano il Pisa rientrato da Palermo

di Michele Bufalino"Correte, scappate, arriva lo squadrone nerazzurro" è il coro che si leva dall’aeroportono. Un viaggio lungo 24 ore, per qualcuno anche 48, solo per seguire ila 1200 chilometri di distanza. La trasferta più lontana dell’anno si è conclusa ieri con l’arrivo della squadra al Galilei, accolta da 200festanti. I nerazzurri, attesi al terminal, sono atterrati alle 11.45, trovandosi supporter di tutte le età. Ci sono i bimbi che hanno chiesto gli autografi e chi è rimasto ad attendere almeno un’ora in attesa di vedere i propri beniamini. "Non eravamo a, ma appena abbiamo saputo che la squadra arrivava all’aeroporto ci siamo diretti subito questa mattina ad attenderli - dichiarano gli amici Mattia Carmignani e Francesco Gadducci -. Stiamo vivendo un sogno".