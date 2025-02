Agi.it - Grandine e pioggia intensa in Calabria. Numerose le richieste di aiuto alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco

AGI -incon diversi disagi per la viabilità. I maggiori problemi si stanno registrando sulla strada statale 280 dei 'Due mari'. Tra gli svincoli di Maida e Marcellinara si registranogamenti e rallentamenti per la circolazione a causa di una vera e propria bomba d'acqua caduta in zona. Piogge intense anche nel Reggino, dove in alcune aree sono stati superati abbondantemente i 100 millimetri di. Anche in questa zona non mancano i rallentamenti per la viabilità a causa digamenti e pietrisco sulle strade. Le previsioni indicano ancora piogge intense in tutta l'area centrale della regione. Il livello di allerta, in molte zone della regione, da giallo è diventato arancione a causa della, accompagnata spesso da, che continua a cadere con una certa insistenza.