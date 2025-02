Thesocialpost.it - Grandine e pioggia intensa in Calabria: disagi e richieste di aiuto

Il maltempo ha colpito duramente laoggi, con forti piogge eche hanno causato seriin diverse zone della regione. Le autorità e i vigili del fuoco sono intervenuti per gestire le numerosedi soccorso arrivate alla Sala Operativa, mentre la viabilità è andata in tilt in alcune delle principali strade regionali. Anche la Sicilia ha registrato effetti del maltempo, ma è laa essere stata maggiormente coinvolta.Leggi anche: Maltempo a Messina, torrenti straripano e strade allagatePiogge intense e allagamentiLe piogge torrenziali hanno creato gravi problemi sulla strada statale 280 dei “Due Mari”, tra gli svincoli di Maida e Marcellinara, dove sono stati segnalati allagamenti e rallentamenti. Le intense piogge hanno colpito anche il Reggino, con alcune aree che hanno superato i 100 millimetri di, causando allagamenti e pietrisco che ha ostacolato il traffico.