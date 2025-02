Isaechia.it - Grande Fratello, Shaila e Lorenzo ritrovano la loro sintonia: “Siamo una coppia, o perdiamo o vinciamo insieme!”

Dopo essersi sfogata con Chiara Cainelli, alla quale ha parlato della fatica a gestire il rapporto conSpolverato, che sarebbe troppo assorbito dalle dinamiche di gioco, in particolare da quando sono tornati nella Casa deli concorrenti eliminati,Gatta si è confrontata con il modello milanese.La ballerina ha spiegato i motivi per cui aveva avuto bisogno di un momento di riflessione:Ho avuto un momento di riflessione in cui avevo bisogno di stare da sola per comprendere delle cose, non ti ho reso partecipe subito perché proprio in virtù del fatto che dovevo capire e avevo bisogno di riflettere su delle cose. la cosa principale è che io ho riscontrato delle cose. Una di queste è il fatto che come dinamica della mia vita in generale, anzi premessa, prima di essere fidanzatimigliori amici io e te, come tu l’altra volta ti sei sentito libero di dirmi delle cose, voglio fare la stessa cosa senza ferirti perché so che sei intelligente e poi comprendere il discorso.