361magazine.com - Grande Fratello, riavvicinamento nella notte tra Helena e Javier. La reazione di Zeudi

Leggi su 361magazine.com

sempre più vicina:fa un passo indentro. Le dichiarazioni della modellaedinaspettatamente si sono avvicinati sempre di più nel corso della. L’ex Miss Italia,Di Palma ha fatto dei passi indietro ed affronta: “Se il tuo bene è stare con lui, per me va benissimo. Sono super felice”.Leggi anche, uno scherzo finisce male: scatta lo scontroL’avvicinamento tra i due: la decisione della modellaha poi aggiunto: “Io vi vedo, sareste una bella coppia. Tuprovi qualcosa per lei, a te piace molto. Vi voglio bene e vi voglio far stare in armonia. Io non c’entro niente con voi, mi tiro fuori dal triangolo. E tu. “.Il pallavolista si è confrontato con Federico, Amanda e Ilaria ed ha ammesso: “Se ho avuto paura? Non lo so.