Superguidatv.it - Grande Fratello – Lorenzo Spolverato crolla in lacrime, c’entra Helena Prestes: “Io passo per cattivo, lei da vittima”

Leggi su Superguidatv.it

è nuovamente in balia di una crisi, dopo aver minacciato l’addio al gioco di. Finito in preda alle, tra le mura della Casa di Cinecittà il modellonon riuscendo a sostenere il peso del ruolo di “capo-branco” -che teme di aver assunto nel gioco della convivenza, ai danni diha un crollo inTra i momenti più virali nel web del gioco diin un mare di, sulla scia di una 26esima puntata turbolenta per lui e nella quale avrebbe assunto il ruolo di capo-branco, tra i conflitti del gruppo di concorrenti nella Casa, con protagonista:“Io sono quello provocato epere lei per-fa sapere il modello in balia della nuova crisi, dopo aver recentemente minacciato il ritiro dal gioco-.