Isaechia.it - Grande Fratello, la sorella di Helena rompe il silenzio dopo l’avvicinamento tra lei e Javier (e alcuni fan non la prendono bene!)

Leggi su Isaechia.it

Il triangolo che in queste ultime settimane si è formato all’interno della Casa deltraPrestes,Martinez e Zeudi Di Palma sta tenendo banco sia tra i coinquilini attualmente reclusi nella Casa, che all’esterno e sui social sono in molti ad avere commentato gli ultimi sviluppi di questo nuovo triangolo amoroso.quanto affermato negli ultimi giorni da, che aveva dichiarato di volere avere solo un’amicizia con la modella, infatti, ieri sera i due gieffini si sono molto avvicinati, ottenendo anche ilstare di Zeudi, che ha consigliato ai Martinez e alla Prestes di fare ciò che li fa stare meglio (QUI quello che è successo).Un riavvicinamento che ha diviso il popolo del web e se una parte dei fan diè stata felice di assistere a questo riavvicinamento, dall’altro lato in molti hanno contestato soprattutto adi essersi riavvicinato adsoloaver ricevuto un aereo che lo volevo insieme alla modella.