Tvzap.it - “Grande Fratello”, Helena e Javier molto vicini nella notte: il colpo di scena

Leggi su Tvzap.it

News tv. “”,: ildi– Se fino a qualche giorno facasa delZeudi Di Palma eMartinez sembravano essere inseparabili, conPrestes in disparte con il cuore a pezzi, ierila situazione sembra essersi capovolta. Dalla puntata di giovedì scorso il pallavolista argentino e la modella brasiliana si sono riavvicinatihanno trascorso il primo giorno di febbraio praticamente sempre insieme. E così anche la. ( dopo le foto) Leggi anche: “C’è posta per te”, matrigna litiga con la figlia del marito: “Stai al tuo posto”Leggi anche: “C’è posta per te”, pioggia di critiche su Al Bano “”,: ildiDurante la festa per il Capodanno cinesesono apparsi complici e tutti i gieffini se ne sono resi conto.