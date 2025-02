Oasport.it - Grand Prix Cycliste de Marseille La Marseillaise 2025: si impone in volata Valentin Ferron

Si corre anche in Francia in questo primo weekend ricco di corse di ciclismo in giro per il mondo. Andata in scena in quel di Marsiglia l’edizione numero 46 deldeLa.Ad imporsi in uno sprint ristretto in leggera salita sul traguardo di Marsiglia-Luminy è stato il transalpino, al primo successo in maglia Cofidis. Alle sue spalle il belga Vincent Van Hemelen (Team Flanders-Baloise) e Francisco Galvan (Equipo Kern Pharma).Poco prima erano stati ripresi gli attaccanti Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels), Axel Laurance (Ineos Grenadiers), Timo Kielich (Alpecin-Deceuninck) e Paul Seixas (Decathlon AG2R La Mondiale) che sembravano pronti a giocarsi la vittoria.Migliore degli italiani è Marco Tizza (Wagner Bazin WB), all’undicesimo posto.