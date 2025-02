Panorama.it - Gran Bretagna in crisi: un regno senza gloria

Leggi su Panorama.it

La cassiera al supermercato Morrisons di Wimbledon ha capelli bianchi e sguardo desolatamente gentile. Lei, come tante sue colleghe di questa rivendita nel quartiere del tennis di Londra, è stata tra le prime a veder arrivare la. «Se vuoi trovare tutto quello che ti serve, meglio venire al mattino, già nel primo pomeriggio i prodotti cominciano a scarseggiare. E nessuno li rimpiazza, a ritmo continuo, come un tempo. Non vogliono rimanenze che vadano sprecate.». Non sono più tempi opulenti nelUnito, il crollo recente della sterlina dovuto alla speculazione dei mercati obbligazionari è solo l’ultima ondata della tempesta perfetta che ha investito il Paese che fu di Churchill e vai tu a negarlo. La classe media britannica, che è quella che paga le tasse e manda avanti tutto, ne è così consapevole, che abbassa le spalle e tira dritto.