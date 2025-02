Panorama.it - Gran Bretagna: altro che Keir Starmer. In tempi così difficili ci vorrebbe Churchill...

Senza averle chieste né annunciate nei suoi propositi elettorali, the Prime minister britannicoè costretto a pretendere «lacrime e sangue» dagli inglesi che si trovano con una sterlina ammaccata in termini di potere d’acquisto e con città dove la sicurezza sembra diventata un’astrazione metafisica. Come non ricorrere al confronto con Winston? In occasione della ricorrenza dei sessant’anni della sua morte - 24 gennaio 1965 - come non richiamare l’obbligo fino all’ultima goccia di sacrificio che impose alla sua gente ma anticipandone i contenuti e avvertendo che queste loro fatiche non sarebbero state né poche né per poco tempo? A badare alla sua struttura fisica - con quel giro pancia importante, le spalle incurvate come accade per i pigri e l’andatura quasi affaticata - lo si sarebbe scelto come il compagno ideale per una serata al pub.