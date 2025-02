Scuolalink.it - GPS Sostegno I Fascia: aggiornamento rinviato al 2026

Il Ministero dell’Istruzione ha confermato che le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS)non subiranno aggiornamenti nel 2025. I docenti che ottengono l’abilitazione su posto comune potranno vedersi riconosciuto il punteggio solo nel, a patto di rimanere precari. Questa decisione incide sulle strategie di carriera degli aspiranti insegnanti. Criteri di valutazione per l’inserimento in GPSLe regole ministeriali stabiliscono che le GPSattribuiscano un punteggio anche all’abilitazione su classe di concorso o posto dello stesso grado scolastico. L’OM n. 88/2024 e le relative tabelle di valutazione forniscono i parametri per calcolare il punteggio, tra cui: Tabella A/3 per la scuola secondaria di primo e secondo grado; Tabella A/7 per la primadel