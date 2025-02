Juventusnews24.com - Gol Vlahovic: gran sinistro da fuori, il serbo ritrova la rete nel finale di Juve Empoli – VIDEO

di RedazionentusNews24Goldaper il ritorno alladopo 47 giorni. Le immagini del momentaneo 3-1 –il gol anche Dusanneldi, il match dell’Allianz Stadium valido per la 23ª giornata della Serie A 2024-2025.de azione del centravantiche scarica in porta undaGOL ? pic.twitter.com/rmY6xjNRgd—FC (@fcdotcom) February 2, 2025L’attaccante dellantus, oggi alla quarta panchina consecutiva in campionato, torna così a segnare dopo 47 giorni. Torna a sorridere la.Leggi suntusnews24.com