Gol annullati pali e recupero favorevole L’Inter riprende il Milan in extremis

Un derby di rara bellezza e intensità finisce con una nota agrodolce perCampione d’Italia, arrivata a pochi secondi dall’uscire sconfitta dalla terza stracittadina consecutiva in stagione. L’1-1 strappato nei minuti dinon rende giustizia a una squadra che ha incassato il punto dello svantaggio nel proprio momento migliore, al tramonto del primo tempo. Con il segno X di oggi, il Napoli ha una grande occasione per aumentare ulteriormente il proprio vantaggio in classifica sui nerazzurri, potenzialmente a -5 e con una gara da recuperare.Primo tempoGara che si incanala subito sul binario del ritmo alto.prende in mano le redini del gioco e al 7? costruisce la prima occasione, vanificata da un fuorigioco di Lautaro su imbucata di Barella che annulla il tap in vincente di Dimarco.