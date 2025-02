Nerdpool.it - Gli X-Men sono davvero apparsi in My Hero Academia: Vigilantes?

Mysta finalmente per arrivare sullo schermo. I fan della serie shonen di supereroi hanno aspettato dal 2018 per vedere se la storia di Crawler, Pop Step e Knuckle Duster sarebbe stata animata e questo aprile, quegli stessi fan avranno il loro desiderio. Lo Studio BONES si tuffa nella serie spin-off mesi prima dell’ottava e ultima stagione della serie principale, promettendo di mostrarci gli eroi che operano al di fuori della legge. Nei primi capitoli del manga, gli X-Men della Marvel non si limitavano a fare un cameo nella storia secondaria, ma avevano anche ruoli importanti.Nei primi capitoli di My, ci vengono presentati due liceali delinquenti di nome Ichimoku Samatsu e Jube Namimaru. Anche se non assomigliano esattamente a Scott Summers e Logan, i due criminali in erba hanno dei Quirk che li fanno assomigliare a Ciclope e Wolverine.