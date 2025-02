Lanazione.it - Gli studenti della Redi chef per un giorno

Leggi su Lanazione.it

Gliscuola mediasono diventatiper un: con cappello da cuoco, grembiule e guanti, hanno preso cucchiai e coltelli, si son dati davvero tanto da fare per offrire una merenda gustosa ai loro "aspiranti" futuri compagni di scuola. Hanno accolto così, con gusto e allegria, i ragazzi di quinta elementare e le loro famiglie arrivati in visita alla scuola secondaria di primo grado di Ponte a Niccheri in occasione dell’open day, un momento che serve per decidere a quale scuola iscriversi il prossimo anno scolastico. Le famiglie hanno così potuto avere un "assaggio" in tutti i sensiloro futura scuola. Glidelle I, II e III del tempo prolungato hanno preparato insieme agli operatorisocietà di ristorazione Siaf e dell’ufficio scuola del Comune, un buffet di benvenuto per tutti.