Ilfoglio.it - Gli incomprensibili schiaffi dell’opposizione all’impresa albanese

Leggi su Ilfoglio.it

Tignoso come sono diventato da vecchio, continuo a non capire in termini logici l’impresa. Non per i soldi, come dicono quei dementi, perché ogni quattrino speso per regol. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti