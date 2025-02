Ilgiorno.it - Gli imbrattatori di alberi. A Milano Fabiola Minoletti protegge i tronchi presi di mira: “Sfregi indelebili che resistono per anni”

, 2 febbraio 2025 – Non solo facciate di palazzi, mezzi pubblici, centaline, pali e ogni genere di arredo urbano: nel mirino dei vandali finiscono anche gli. Già. Non è raro vedereimbrattati con bombolette spray, deturpati con tag (firme) oppure simboli e scarabocchi di grandi dimensioni. “Ma quanto tempo restano, questi segni?”, se lo è chiesto, vicedente del Coordinamento comitati milanesi, esperta di graffitismo vandalico, che ha osservato tre piante nell’arco di tree mezzo: la prima, in via GiovBattista Morgagni all’altezza del civico 30, tra Città Studi e Porta Venezia. La seconda a pochi metri, all’angolo con piazzale Bacone. In viale Campania E il terzo albero all’interno del giardino Oreste del Buono in viale Campania 12, alle spalle di Wow-Spazio fumetto.