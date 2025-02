Giuntoli via con Motta | scelta drastica della Juventus

Leggi su Sportface.it

Nessuno si salva, allenatore e anche Football director. L’annuncio che terremota l’ambiente bianconerovia con. L’addio di entrambi se lo augurano ormai tanti, se non tantissimi tifosidelusi dai risultati ottenuti quest’anno dalla loro squadra del cuore.I bianconeri sono lontani 16 punti dalla vetta, al momento quinti in classifica con due lunghezze in menoLazio. In Champions, poi, si sono qualificati soltanto agli spareggi al termine di un girone iniziato bene ma finito malissimo con il ko casalingo contro il Benfica.Crisi Juve,nel mirino (Screen Youtube JuPensiero Official) – Sportface.itJuve senz’anima, manon rischia. Per ora.A parte rare eccezioni, si è vista sempre una Juve inconcludente e senza anima. Senza quel carattere che è fondamentale per raggiungere grandi traguardi.