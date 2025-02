Anteprima24.it - Gita a Roccaraso, la voce dei turisti napoletani: “Vogliamo solo divertirci”

Tempo di lettura: 2 minutiÈ il giorno della prova dei fatti per, la cittadina dell’Alto Sangro chiamata a fare i conti con l’invasione del turismo campano. I primi bus sono arrivati questa mattina intorno alle 9.15 e hanno passato la “dogana” allestita tra Castel di Sangro e Rionero Sannitico. Poi, come previsto, il filtro dei passeggeri è avvenuto sulla statale 17, a, nei pressi dell’Istituto Alberghiero. Qui è stato allestito il quartiere generale delle forze dell’ordine tra polizia, carabinieri e vigili del fuoco.“Non siamo maleducati. Siamo gente che rispetta posti e luoghi. Oggipassare una domenica sulla neve”– commentano alcuni passeggeri di Caserta che scendono dal bus. Sono previste tremila persone in paese. Qualche rallentamento si registra sulla statale 17 da Castel di Sangro.