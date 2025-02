Sport.quotidiano.net - Girone a. Renate, quinto ko di fila. Il Lume con la Triestina

in caduta libera. La quinta sconfitta diarriva al “Mino Favini“ di Meda con il Vicenza in pieno recupero (95’): finisce 0-1. Mentre oggi ilzzane, dopo la bella vittoria in casa dell’Atalanta Under 23, cerca continuità ospitando unaaffamata di punti. "Le assenze – dice mister Franzini – non ci lasciano in pace, ma siamo sempre rimasti nei playoff. Adesso però è il momento di alzare l’asticella. Questo gruppo ha grandi qualità umane e tecniche che ci consentono ogni settimana di affrontare situazioni anche molto complicate. Dobbiamo continuare con questo spirito sempre con attenzione e concentrazione al massimo". Probabile formazione (4-3-3): Filigheddu; Regazzetti, Dalmazzi, Pogliano, Piga; Tenkorang, Moscati, Scanzi; Pannitteri, Monachello, Iori.