Giovanni Sallusti | l' Occidente non piange i bimbi rapiti da Hamas

Ci sono due bambini che non scuotono la coscienza d'. O meglio, non scuotono le coscienze di coloro che sono addetti professionalmente alla catena di montaggio di quella grande impostura che è la Coscienza pubblica e mediatica occidentale: editorialisti, inviati, opinionisti, intellò o pseudotali, scrittori, scribacchini, cantautori, teatranti a vario e avariato titolo. È la compagnia schizofrenica che teneva “tutti gli occhi su Rafah” per monitorare il “genocidio” sionista, non per scovare i gerarchi del Terrore come Yahya Ainwar, che pure si nascondevano lì. È il gregge mondano che ripeteva la parola d'ordine della capra in capo, il segretario Onu Guterres, secondo cui «il 7 ottobre non viene dal nulla». È la divisone contabile dell'orrore, pronta a rivoltare ogni bambino palestinese tragicamente ucciso contro chi stava tragicamente portando avanti una guerra giusta, non contro chi dichiarava di “aver bisogno” del suo sangue (Haniyeh, già capo politico di).