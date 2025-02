Giovane mamma muore durante il compleanno della figlia l’assurda tragedia davanti alla famiglia

Leggi su Caffeinamagazine.it

Ci sono richieste di correggere e migliorare le avvertenze sulle bombole di elio dopo la morte di unache ha inalato il gas usatoil. La donna neozelandese di 20 anni, Faith Waterman Batistich, è deceduta dopo aver respirato l’elio direttamente dbombola. L’inalazione di elio sostituisce l’ossigeno nei polmoni, causando una bassa ossigenazione del sangue, nota come ipossia, che può portare a danni e, in ultima analisi,morte. Un’inchiesta sulla morteventenne ha rivelato che la signora Batistich non era “consapevole dei pericoli intrinseci dell’inalazione di elio” e ha chiesto che le etichette di avvertimento sulle bombole siano rese più chiare.>> “Hai una intolleranza”, le dicono i medici. Poi ancora quei sintomi e nuovi esami: aveva un tumoreLa sorella gemella di Faith, Eden Waterman, ha descritto il momento in cui lamadre — che stava festeggiando il secondo— si rese conto di aver commesso un grave errore.