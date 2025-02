Lanazione.it - Giostra, niente straordinaria. A giugno lancia del Giubileo. I premi ai cavalieri del 2024

Leggi su Lanazione.it

Saranno dedicate aldella speranza e a Giovanni Pierluigi da Palestrina le lance d’oro delle edizioni 2025 delladel Saracino. L’annuncio è stato dato ieri dall’Araldo Francesco Sebastiano Chiericoni in occasione della cerimonia diazione deitori. Ladi San Donato di sabato 21, sarà dedicata aldella Speranza, evento al quale in un primo momento gli organizzatori avevano anche pensato di dedicare un’edizione. Si tratta del 25esimoindetto con la bolla pontificia "Spes non confundit" (la speranza non delude) emanata da Papa Francesco che ha scelto per le celebrazioni universali la frase "Pellegrini di speranza", spiegandone così il significato: "Dobbiamo tenere accesa la fiaccola della speranza che ci è stata donata, e fare di tutto perché ognuno riacquisti la forza e la certezza di guardare al futuro con animo aperto, cuore fiducioso e mente lungimirante".