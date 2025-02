Ilfattoquotidiano.it - Giorni della merla, ecco come difendere e curare la pelle nel periodo più freddo dell’anno: la routine in 5 step da provare

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Cosìper ilpiù caldo, anche neiconsiderati tra i più freddi delinvernale è semplice percepire la cute stanca, disidratata e poco luminosa. La tradizione deiattribuisce agli ultimi tredi gennaio delle temperature esageratamente rigide, che lasciano presagire l’avvicinarsiprimavera. Se le pelli, oltre che gli umori, vengono segnate da queste condizioni avverse e gelide, è possibile mettere in atto alcuni accorgimenti per aumentarne l’elasticità e proteggerle.Alla cura per ladel viso si associa la tendenza che ha invaso social networkInstagram e Tik-Tok, il “Make-up No Make-up”, che ha riportato l’attenzione su autenticità e naturalezza. Se il trucco è quasi invisibile, passando per pochi prodotti dalla texture leggera tra CC Cream, correttore, blush e gel fissante per sopracciglia, la base essenziale per questi beauty look autentici è una skincare personalizzata secondo le esigenzepropria