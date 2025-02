Ilgiorno.it - Giornata delle aree umide. Il progetto Hargin senza segreti

Ilsi chiama H.a.r.g.i.n., nome che sintetizza le azioni di recupero fisico, studio, monitoraggio ambientale e definizione di un sistema ottimale per gestire leartificiali del Pian di Spagna, tra le più estese del Nord Italia, che si declinano in conciliazione del sostegno alla biodiversità, della resilienza ai cambiamenti climatici e dello sviluppo sostenibileattività economiche. H.a.r.g.i.n. sarà illustrato "sul campo" quest’oggi, 2 febbraio,mondiale, alla riserva naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola. L’appuntamento è per le 10.30 in Via Casello Sette (presso la Stazione Ferroviaria di Dubino), imbocco della ciclopedonale di ingresso alla riserva. Da qui partirà una passeggiata guidata (circa 2 ore, tutto in pianura) verso il centro didattico-scientifico di Cascina Poncetta alla scoperta del patrimonio naturalistico dell’area umida della riserva, del canneto e dei suoi abitanti.