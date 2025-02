Gioia Tauro scoperto arsenale e sei chili di cocaina sepolti a due metri di profondità Oltre venti armi pronte all’uso

Leggi su Open.online

Un enormee un carico ingente di, sono stati trovati in un terreno della Piana di. «Sono stati necessari tre giorni di ricerche per risalire alla posizione. Erano nascoste in un terreno, immediatamente disponibili, estremamente manutenzionate e quindi subitoche provenivano dal mercato nero o comunque erano già state oggetto di furto o di smarrimento», spiega il capitano Nicola De Maio, comandante della Compagnia dei carabinieri diche ha trovato il carico con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria. L’operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Palmi diretta da Emanuele Crescenti.da fuoco a duediDurante le operazioni di perquisizione, i Carabinieri hannoda fuoco, tra cui fucili M4 e AK-47, pistole di vario calibro e circa duemila munizioni.