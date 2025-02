Dayitalianews.com - Gioia Tauro, scoperto arsenale di armi e droga sotterrati in un’azienda agricola

Durante la perquisizione didella Piana, i carabinieri dicoordinati dalla Procura di Palmi, hannooltre 20da fuoco, tra cui fucili M4 e AK-47, pistole di vario calibro e circa 2.000 munizioni. Assieme alle, c’era anche un carico di cocaina per un peso complessivo di circa 6 kg. L’era nascosto all’interno di bidoni metallici sigillati ea più di due metri di profondità. L’era nascosto sottoterra a più di 2 metri di profonditàL’era nascosto all’interno di bidoni metallici sigillati ea più di due metri di profondità. Per recuperarlo, i carabinieri hanno dovuto utilizzare un’escavatrice. Come riferiscono le autorità, l’uso di tecniche sofisticate di occultamento testimonia l’elevato livello organizzativo della criminalità.