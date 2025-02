Davidemaggio.it - Giletti intervista Emis Killa e Rita De Crescenzo

Massimo Giletti ospita due dei personaggi del momento, per differenti ragioni: Emis Killa e Rita De Crescenzo, che domani sera saranno tra gli ospiti, in prima serata su Rai 3, della nuova puntata de Lo Stato delle Cose. Prima intervista dopo il ritiro da Sanremo Il rapper, dopo il ritiro dal Festival di Sanremo 2025, sarà protagonista della prima intervista in TV da quando è indagato per associazione a delinquere nell'inchiesta del tifo criminale di Inter e Milan. Sarà anche l'occasione per fare il punto sui rapporti che anche Fedez aveva con il capo della curva rossonera, Luca Lucci, insieme ad una riflessione sulla crisi che sta attraversando dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni. De Crescenzo e il caso Roccaraso Sarà ospite in studio, poi, Rita De Crescenzo, la tiktoker napoletana e protagonista delle polemiche degli ultimi giorni che hanno riguardato Roccaraso.