Liberoquotidiano.it - Giappone, lancio di soia e dolci di riso: il tradizionale evento in un tempio di Tokyo

Leggi su Liberoquotidiano.it

si è celebrato l'ultimo giorno d'inverno del calendario lunarese coldi fagioli. In unbuddista nel centro della Capitale in tanti hanno partecipato aldiarrostita,die altri snack: unche si dice scacci gli spiriti maligni e porti fortuna. NelZojoji, a, i partecipanti cercano di raccogliere il miglior bottino possibile: da un palco lottatori di sumo, attori, cantanti e altri vip lanciano piccoli sacchetti di fagioli di“fukumame”. "Fuori i demoni, dentro la fortuna!”, hanno cantato sia i lanciatori che i presenti all'in sincronia con il. A causa della pioggia, l'di domenica si è tenuto all'interno della sala di preghiera principale per la prima volta in 16 anni: lunghissima la coda di chi attendeva fuori il proprio turno.