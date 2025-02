Ilrestodelcarlino.it - Giangrandi dopo l’assoluzione: "Non mi sono lasciato intimidire"

Arriva puntuale la replica,l’intervento dell’ex sindaco Paolo Lucchi, di Marco, assolto dalla Corte d’Appello di Bologna, seconda sezione civile, insieme a Fabrizio Faggiotto dall’accusa di diffamazione aggravata e calunnia nei confronti dello stesso Paolo Lucchi. Confermata dunque la sentenza di primo grado emessa dal tribunale di Forlì nel 2022. L’azione giudiziaria era scaturita dalle critiche che Faggiotto e(allora ai vertici dell’associazione “Centro Anch’io”) mossero verso l’ex sindaco sull’ampliamento del centro commerciale Montefiore. "sempre rimasto convinto delle mie idee - spiega- ed è per questo che, in tutti questi anni, non mimai piegato a questi chiari tentativi di intimidazione. Con questa sentenza netta, che riprende diversi passaggi della prima decisione giudiziale, il giudice ha ribadito in maniera convinta una verità processuale a questo punto inoppugnabile, ovvero che le nostre non erano soltanto ‘osservazioni di normale dialettica politica pronunciate nel rispetto di un inalienabile diritto di critica’, ma anche considerazioni fondate e plausibili".