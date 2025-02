Lettera43.it - Germania, Merz assicura: «La Cdu non collaborerà con AfD»

La Cdu noncon l’ultradestra di AfD. Lo hato Friedrich, candidato cancelliere alle elezioni del 23 febbraio e favorito per succedere a Olaf Scholz, parlando alla stampa a margine di una visita al centro in cui domani 3 febbraio si terrà il congresso del partito: «È stato detto più volte chiaramente: non ci sarà alcuna collaborazione fra noi e Alternative für Deutschland. Noi lottiamo per avere maggioranze nel centro del nostro sistema democratico».La sconfitta incassata dadopo l’accordo con AfDManifesto elettorale della Cdu (Getty Images).nei giorni ha incassato una sconfitta al Bundestag, dove non è passata la proposta di legge sulla stretta ai migranti (voluta dalla Cdu e sostenuta dall’estrema destra di AfD), e adesso ha intenzione presentare una sorta di ‘programma blitz’ con il piano dei conservatori sull’immigrazione.