Germania il passo falso di Merz fa salire AfD e Scholz nei sondaggi Nuova marcia di protesta a Berlino | L’estrema destra non passerà

Sono oltre 20mila le persone attese aper il pomeriggio di oggi, domenica 2 febbraio, per la manifestazione controdi Alternative für Deutschland. A tre settimane esatte dalle elezioni, le strade della capitale tedesca tornano a gridare il proprio “no” a un ritorno al passato, in particolare dopo che Friedrich, leader dei popolari della Cdu, ha chiesto il sostegno dell’ultraper far passare una controversa legge sull’immigrazione. Lo slogan della manifestazione di oggi aè il seguente: «La rivolta delle persone perbene: siamo noi il Brandmauer», ossia il «muro di protezione» per tenere fuori dai luoghi del potere i nostalgici del Terzo Reich.LadiAlle 15:30 decine di cortei sono partiti dal Bundestag per raggiungere la Konrad Adenauer Haus, sede della Cdu, dove domanipresenterà il suo programma.