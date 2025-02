Lanazione.it - Geotermia, piano Enel Green Power. Verso l’accordo con la Regione

Latoscana si prepara a un nuovo capitolo della propria storia. Con tre nuove centrali a Piancastagnaio, Bagnore (Santa Fiora) e Monterotondo Marittimo, un investimento di 3 miliardi per il riammodernamento degli impianti e opere compensative per 400 milioni di euro. Sono i nodi centrali delpluriennale degli investimenti presentato venerdì in, come previsto, da, e relativo allo sviluppo del settore geotermico nei prossimi venti anni. Un documento frutto di mesi di confronto con lastessa, che ha visto in azione un pool, guidato dal presidente Eugenio Giani e composto da tecnici regionali, dal direttore dell’Agenzia regionale del recupero risorse (Arrr) Stefano Bruzzesi e dai due sindaci di Santa Fiora e Montieri. Proprio durante la trattative, laha chiesto adi aumentare le opere compensative, passando dai 360 milioni ipotizzati inizialmente a 400, con interventi soprattutto nelle aree dell’Amiata e delle Colline metallifere.