Nerdpool.it - GeForce NOW festeggia cinque anni di cloud gaming con grandi titoli AAA

Leggi su Nerdpool.it

A febbraio,NOW celebradi innovazione, trasformando il modo in cui i giocatori accedono ai loropreferiti attraverso qualsiasi dispositivo. Dalla sua uscita dalla fase beta nel 2020, la piattaforma ha accolto una community sempre più numerosa e oggi supporta oltre 2.000nella sua libreria.Ma non ci fermeremo a soffiare sulle candeline: per celebrare questo traguardo, ogni settimana di febbraio sarà dedicata al rilascio neldi un titolo AAA giocabile ad alte prestazioni su qualsiasi dispositivo. Tra ipiù attesi ci sono Kingdom Come: Deliverance II di Warhorse Studios, Avowed di Obsidian Entertainment e Sid Meier’s Civilization VII di 2K Games. Altrisaranno annunciati ogni giovedì nel GFN.In questo appuntamento di GFN Thursday, 9 nuovisi aggiungono alquesta settimana:Space Engineers 2 (Nuovo rilascio su Steam, 27/01)Eternal Strands (Nuovo rilascio su Steam, 28/01)Orcs Must Die! Deathtrap (Nuovo rilascio su Steam, 28/01)Sniper Elite: Resistance (Nuovo rilascio su Steam e Xbox, disponibile su PC Game Pass, 30/01)Heart of the Machine (Nuovo rilascio su Steam, 31/01)Citizen Sleeper 2: Starward Vector (Nuovo rilascio su Steam, 31/01)Dead Island 2 (Xbox, disponibile su PC Game Pass)Pax Dei (Steam)Sifu (Steam)Date un’occhiata a quello che arriverà durante febbraio:Kingdom Come Deliverance II (Nuovo rilascio su Steam, 4/02)Ambulance Life: A Paramedic Simulator (Nuovo rilascio su Steam, 6/02)SWORN (Nuovo rilascio su Steam, 6/02)Sid Meier’s Civilization VII (Nuovo rilascio su Steam e Epic Games Store, 11/02)Legacy: Steel & Sorcery (Nuovo rilascio su Steam, 12/02)Tomb Raider IV-VI Remastered (Nuovo rilascio su Steam, 14/02)Avowed (Nuovo rilascio su Steam, Battle.