Liberoquotidiano.it - Gasperini fa una figuraccia in tv, se la prende col giornalista: "Non fare il furbo!"

"Difficilmente in campionato si vede un avversario che è riuscito acosì poco, nonostante sia un buon avversario. L'unico errore che abbiamo fatto è sul gol di testa loro. Poi superare la difesa del Torino non è facilissimo, ci è mancato qualcosa, ci sono anche degli episodi tipo il rigore non dato e il gol di Bellanova, pesano perché sono decisioni del Var. Bisogna capire chi arbitra le partite di calcio, ha deciso lui in modo insindacabile". Lo ha dichiarato il tecnico dell'Atalanta Gian Pieroin conferenza stampa dopo l'1-1 maturato contro il Torino. "Oggi meritavano di vincere, non è un momento fortunato sul piano degli infortuni, oggi c'è stato tolto più di qualcosa. Gli episodi sono fondamentali", ha dichiarato il tecnico. Maha avuto un scontro durissimo con un cronista in tv proprio subito dopo il match per una interpretazione del Var: "Ci hanno tolto più di qualcosa.