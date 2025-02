Spazionapoli.it - Futuro Comuzzo, l’annuncio dopo Fiorentina-Genoa

Leggi su Spazionapoli.it

Napoli Calcio – Ultimissime suldi, giocatore finito nel mirino di Manna e di Antonio ConteAncora fuori dai titolari in, ildi Pietroresta ancora un rebus. Ecco le ultimissime di mercato sul Napoli Calcio, che cerca di concludere il mercato invernale con un grande colpo.Le parole di mister Conte risuonano forti: “Il Napoli non farà mai un mercato da big”. Certo, i parametri elencati dall’allenatore fanno intendere cosa voglia dire, ma bisogna ricordare che Conte è stato chiamato proprio con l’obiettivo di far fare lo step superiore al club azzurro: ossia essere al pari delle solite Milan, Inter e Juventus.Per restare in scia ed essere altamente competitivi, serve migliorare costantemente la rosa. Magari investendo anche su giovani talenti che un domani possono diventare titolarissimi e bandiere del Napoli.