Sbircialanotizia.it - Future Stars in FC 25: Endrick, Šeško e altri talenti emergenti

Leggi su Sbircialanotizia.it

FC 25 celebra il futuro del calcio con la promozione, che mette in risalto il potenziale dei giovanie immagina come potrebbero diventare raggiungendo il loro apice EA Sports FC 25 ha dato il via alla promozione, celebrando i giovanidel calcio mondiale con speciali oggetti in-game che riflettono .L'articoloin FC 25:è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.